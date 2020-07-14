Тернопільський ресторан «П’янка мушля» притягнули до відповідальності через порушення карантину. Проінспектували заклад спеціалісти держпродспоживслужби. Через порушення склали адміністративний протокол.

Під час обстеження у ресторані фахівці виявили ряд порушень, – повідомила речниця Держпродспоживслужби Наталія Гресько. Зокрема: недотримання дистанції між столами, відсутні антисептики в санвузлі, в урнах відсутні поліетиленові пакети для подальшої утилізації засобів захисту. Не було у ресторані й інформативних табличок про дотримання дистанції.

У дитячо-розважальному центрі «Країна-мрій» попри карантин продовжувала роботу дитяча кімната з атракціонами, що наразі заборонено. Окрім цього, фахівці Держпродспоживслужби виявили й інші порушення санітарно-епідеміологічних правил. Відтак адміністративний протокол склали і на цей заклад.

Нагадаємо, наразі в обласному центрі фахівці Держпродспоживслужби проводять рейди у закладах громадського харчування. Порушників чекають штрафи.

Софія Романська