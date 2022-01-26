Адміністративні протоколи за відсутність масок у громадських місцях відтепер складатимуть у міській раді. Для цього утворять комісію, якій делегують повноваження щодо розгляду адміністративних справ. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 26 січня.

На початку січня цього року до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесли зміни, відповідно до яких розгляд справ про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 443 КУпАП делегували адміністративній комісії при виконавчому комітеті. Тому у Тернопільській міській раді підготували проект рішення «Про делегування повноважень щодо розгляду адміністративних справ».

– Цим рішенням пропонується делегувати розгляд справ про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 443 КУпАП адміністративній комісії при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради, – сказав Ігор Максимів, начальник муніципальної інспекції. – Це справи про носіння масок, про порушення карантинних вимог у громадських місцях Тернополя. Ми почали оформляти адміністративні протоколи про правопорушення, оскільки в органів національної поліції по законодавству забрали право на оформлення таких протоколів. Робота вже розпочата і буде продовжена.

Міський голова Сергій Надал додав, що при виконкомі доцільно буде створити комісію, якій делегують вказані повноваження, і яка зможе оперативно реагувати на будь-які дії, які пов’язані з недотриманням карантинних вимог.

До відома, частина 2 статті 443 КУпАП звучить так: «Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».