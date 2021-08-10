Склад Номінаційного комітету громадського бюджету затвердили у міській раді. До нього увійшли 13 осіб. Серед них є шестеро представників різних управлінь міськради, четверо депутатів міськради, які входять до профільних комісій та троє представників громадських організацій.

Номінаційний комітет координує організацію виконання громадського бюджету. Його учасники попередньо розглядають проекти авторів, надають висновки та рекомендації щодо проектів, рахують голоси, віддані за допомогою бюлетенів на офіційних пунктах голосування, попередньо розглядають звіт про виконання проектів громадського бюджету.

Цього року до складу Номінаційного комітету увійшли: Зварич Мар’яна Петрівна – начальник управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ; Корчак Тетяна Станіславівна – начальник управління економіки, промисловості та праці; Круть Микола Миколайович – начальник управління розвитку спорту та фізичної культури; Кучер Надія Павлівна – начальник фінансового управління; Муца Ганна Михайлівна – начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології з економічних питань управління; Пельвецька Олена Петрівна – заступник начальника управління освіти і науки з фінансових питань; Гевко Галина Орестівна – депутатка міської ради; Ергешов Рустам Султанбекович – депутат міської ради; Вовк Любов Ігорівна – депутатка міської ради; Редьква Назарій Михайлович – депутат міської ради; Виваль Володимир Васильович – член громадської організації «Рада голів ОСББ міста Тернополя»; Іщенко Марія Андріївна – директорка з організаційного розвитку – заступниця голови громадська організація «Центр громадського моніторингу та аналітики»; Ковдрин Людмила Ігорівна – членкиня громадської організації «Просвіта».

Відповідальним за координацію роботи з реалізації проектів «Громадський бюджет» в Тернопільській міській територіальній громаді призначили управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ.

Нагадаємо, що проекти на «Громадський бюджет 2022» у міськраді розпочнуть приймати з першого вересня 2021 року.