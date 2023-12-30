Захисник Азовсталі, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти, тернополянин Михайло Діанов в інтерв’ю Славі Дьоміну розповів, що раніше жив коштом армії, тож у нього була можливість відкладати гроші.

«Зараз живу на заощадження. Я вісім років був в армії й вісім років мав можливість ледь не 100% коштів відкладати. Ти 100% бюджетник: їси, живеш, одягаєшся коштом армії. Ну, коштом держави. Тобто люди, які не курять цигарки, не хочуть вареники поїсти в якійсь кафешці, а ходять у їдальню їсти, — вісім років. Тим паче зважайте, що з 24 лютого в нас, окрім зарплати, ще 100 тисяч надбавки щомісяця було. І з того часу ще два роки минуло. Я забезпечена людина, у мене є гроші», — зазначив Діанов.

Захисник Азовсталі також повідомив, що живе з мамою: «Мені з нею жити зручно. Я не завжди ще можу себе повністю обслуговувати — у всьому. Припустимо, їсти приготувати, а помитися, зуби почистити — рука вже все, розробляється. А от якісь речі – їсти приготувати, у домі прибрати. От просто, елементарно підмести. Хто найкращий співмешканець, як не мама? Дружини в мене немає. Я одружуватися не збираюся. Ну, поки що».

Джерело: NV LIFE