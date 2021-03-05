Через зростання рівня захворюваності на COVID-19 у лікувальних закладах області побільшало інфікованих пацієнтів. Наразі з підтвердженим діагнозом коронавірусу на Тернопільщині госпіталізовано майже вісімсот жителів краю.

Заповненість ліжкомісць, визначених для хворих на COVID-19, в області збільшилася до 42%. Кисневу підтримку зараз застосовує майже півтисячі людей. Відтак останні часом зросла кількість тяжких хворих.

“У закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 748 осіб, з них 739 – дорослі, діти – 9, Цей показник на 0,4 відсотка більший, ніж за попередню добу. На ШВЛ перебуває 16 осіб, на концентраторах 185, а на кисневих масках – 240 осіб. Вільних ліжок з киснем 619, із концентраторами – 587. Завантаженість із підозрами становить 42, 4 %. Ситуація є напруженою. З кожним днем в області росте кількість захворюваності. У нас кожен день є летальний випадок. Також ми переступили поріг захворюваності на ГРВІ”, – наголосила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Наразі в області з коронавірусом бореться 3516 осіб, з них на амбулаторному спостереженні – 2768 осіб. За словами лікарів, епідемічна ситуація ускладнюється з кожним днем.