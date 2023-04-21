Виставку тернопільського скульптора Івана Мердака відкрили у львівському Музеї етнографії та художнього промислу. Присвячена вона 90-літтю з дня народження митця.

В експозиції представлено понад два десятки творів Майстра. Серед них – видатні історичні постаті, літературні герої, міфічні істоти.

– На відкритті виставки виступили: директор Інституту народознавства НАН України академік Степан Павлюк, директор департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Світлана Байталюк, начальник відділу мистецтв та розвитку культури Львівської ОВА Василь Гладкий, директор Національного заповідника “Замки Тернопілля” Анатолій Маціпура, голова всеукраїнського товариства “Лемківщина” Оксана Данилевич, журналіст Михайло Маслій, – розповіли у музеї. – Яскравим доповненням акції стала демонстрація лемківських прикрас-кривульок студентками Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, виступ тріо «Солов’ї Галичини» з Тернопільської філармонії та перегляд фрагменту з фільму про Івана Мердака «Світло нев’янучого саду».

Ювілейні заходи до 90-річчя Івана Мердака відбудуться також у Києві, Хотині, Тернополі за сприяння Національного заповідник «Замки Тернопілля», департаменту культури Тернопільської ОВА та Міністерства культури та інформаційної політики України.

Іван Мердак – лауреат багатьох престижних нагород, член Національної Спілки художників України, заслужений майстер народної творчості України.

Майбутній скульптор народився 26 листопада 1933 року у селі Райське Ліського повіту, Підкарпатського воєводства у Польщі. У 1946 році родину виселили до села Королівка Борщівського району на Тернопільщині. У 1955 році Іван Мердак закінчив Чернівецьке художньо-ремісниче училище. З 1965 року жив і працював у Тернополі. У 2002 році скульптор з сім’єю переїхав до Херсона, де через п’ять років помер. Похований у Херсоні.