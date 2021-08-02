У Кременці невідомі знищили бейсбольне поле, яке було облаштовано за кошти меценатів з-за кордону.

Про це повідомили у групі Типовий Кременець.

“Працівники ліцею: “Готуємо нове спортивне поле, провели земляні роботи, засіяли траву… І тут… КВАДРОЦИКЛИ !!! Слів бракує…”

Кременчани зафіксували суттєве пошкодження бейсбольного поля невідомими особами. Любителі дрифту пройшлися колесами квадроцикла по всьому спортивному полю, понівечивши покриття”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначається у дописі, поле було облаштоване на базі Волинського ліцею імені Нестора Літописця. Понад десять років на ньому проводили чемпіонат України з бейсболу для дітей віком 10 – 12 років та кубок України. У цих змаганнях у різні роки брали участь команди міст Києва, Рівного, Лутугіно Донецької області, Кропивницького, Сум, Луганська, Одеси, Чернівців, Львова. Тернопільщину представляли команди Івано-Пусте та Кременця. Переможці мали право виступати на чемпіонаті Європи в місті Кутно (Польща) та їхати на змагання до США.

До слова, бейсбол є в переліку видів спорту Олімпійських ігор. Даний вид спорту включений Міністерством освіти і науки України до переліку Всеукраїнської учнівської спартакіади.

“Дякуючи спонсорам, наші учні отримали спорядження для занять бейсболом та софтболом із шестирічного віку. Саме люди великого серця з-за океану в черговий раз знайшли можливість допомогти українським дітям, виділивши частину таких необхідних коштів на проведення земляних та рекультиваційних робіт. Місцева організація ПМПК-9 спромоглася виконати дані роботи”, – розповіли автори допису.