Новий спалах коронавірусу виявили у Кременецькому районі. Там COVID-19 підтвердився у першого заступника голови райдержадміністрації та членів районної техногенно-екологічної комісії.

Учора у Кременецькому районі зареєстрували чотирьох інфікованих. Як зазначив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук, заражені COVID-19 могли контактувати із значною кількістю людей, оскільки через свої посадові обов’язки брали участь у засіданнях.

«Через спалах у Кременецькому районі ми були змушені ініціювати посилення карантину у цих населених пунктах. Підтверджені випадки коронавірусної інфекції у райдержадміністрації, відтак є багато контактних осіб. Оскільки попередньо інфіковані проводили різні засідання. Наразі епідеміологи та поліція ідентифікують їх. Кременецький район у нас залишається лідером за кількістю інфікованих. Також значна кількість заражених – у Шумському, Монастириському та Бучацькому районах. Загалом епідеміологічна ситуація стабілізується, проте ризики щодо поширення вірусу залишаються. Тому закликаємо усіх дотримуватися карантинних обмежень, перебувати вдома та максимально оберігати своє здоров’я та рідних».

Загалом у Кременецькому районі виявили 363 заражених коронавірусом, 106 людей уже подолали хворобу. Втім, шестеро осіб померло з діагнозом COVID-19. Учора в районі відновили карантинні пости, де вимірюють температуру водіям і пасажирам приватного транспорту.

Софія Романська

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