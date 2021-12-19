Урочистості з нагоди Дня Святого Миколая влаштували у Архикатедральному соборі в Тернополі. Священики підготували святкову програму та вручили дітям подарунки.

Тернополянка Галина Петрівна прийшла на богослужіння з внучкою. Жінка переконана, що духовністю дитини потрібно займатися з юного віку.

“Дитина сама любить приходити до храму. Бере участь тут у різних гуртках. А сьогодні — гарне свято. Дитина була щасливою спілкуванню, урочистій програмі, подарункам. Вдячні священикам за гарну організацію та приємні моменти. Інколи такі моменти тримаються в пам’яті все життя. Хочеться, щоб у такий світлий День всі дітки були щасливими, особливо ті, які не мають батьків”.

Додамо, подарунки до Дня святого Миколая у Тернополі доброчинці вручили у дитячих будинках та інтернатних закладах.