У грудні на Тернопільщині оштрафували понад дві тисячі людей, котрі були без масок

Правоохоронці щоденно перевіряють заклади торгівлі, дозвілля, кафе, підприємств, що надають послуги з пасажирських перевезень щодо дотримання карантинних обмежень.

З початку місяця правоохоронці склали 214 протоколів за ст.44-3 КУпАП– порушення правил щодо карантину людей. Серед основних порушень: неприпинення роботи закладів громадського харчування в зазначений час, перевезення пасажирів в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, недотримання власниками магазинів карантинних обмежень.

Поліцейські також стежать за тим, аби громадяни перебували в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті в респіраторах або захисних масках. З початку грудня виявили 2016 осіб, які нехтували засобами індивідуального захисту. На порушників накладено штраф від 170 до 255 гривень.

Перевірки триватимуть надалі. Попереду новорічно-різдвяні свята, поліцейські звертаються до краян не забувати про протиепідемічні правила, у громадських місцях і транспорті використовувати засоби індивідуального захисту та уникати скупчення людей.