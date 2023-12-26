У громадян росії та білорусі конфіскували 33 гектари землі на Тернопільщині

Тернопільським управлінням СБУ проводяться комплексні заходи з виявлення та повернення у державну власність активів підсанкційних осіб, а також майна, яке незаконно перебуває у власності громадян країни-агресора.

Упродовж року оперативники спецслужби задокументували 35 фактів протиправного перебування у приватній власності громадян росії та Республіки Білорусь земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

В порушення вимог Земельного кодексу України іноземці незаконно користувалися правом власності на українську землю, не відчуживши земельні наділи після їхнього успадкування у передбачений чинним законодавством спосіб.

За ініціативи УСБУ судами Тернопільської області конфісковано та повернуто у власність держави 33,6 га сільськогосподарських земель, вартість яких становить близько 10 мільйонів гривень.

Системна робота спецслужби щодо застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до представників країни-агресора триває.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області