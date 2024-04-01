За матеріалами Служби безпеки до реального терміну ув’язнення засуджено тернополянина, який провадив антиукраїнську пропагандистську діяльність у мережі Інтернет.

Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Оперативниками спецслужби встановлено, що місцевий прихильник ініціатив колаборанта Стремоусова після початку повномасштабного військового вторгнення росіян використовував власний профіль у популярній соціальній мережі для заперечення факту збройної агресії російської федерації проти України.

Зокрема, він поширював зрежисоване кремлівськими пропагандистами відео, на якому нібито евакуйовані росіянами жителі Маріуполя звинувачують українських захисників у обстрілах мирного населення та дякують окупантам за їхнє «звільнення» з охопленого вуличними боями міста.

Також СБУ встановила, що в минулому засуджений проголошував себе «народним мером Тернополя» під час участі у заходах сумнозвісного лідера фейкового «народовладдя» Анатолія Балахніна.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів суд першої інстанції визнав інтернет-агітатора винним у порушенні ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. За розповсюдження кремлівської пропаганди у соціальних мережах йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності засудженого здійснювали оперативники УСБУ та слідчі Тернопільського РУ поліції ГУ НП України в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури.