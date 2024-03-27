Одну з постраждалих, вагітну жінку, госпіталізували в реанімацію.

У Тернополі п’яний працівник СБУ за кермом Audi Q5 вчинив аварію з трьома автомобілями. В масштабній ДТП травми й ушкодження отримали вісім людей. Одну з постраждалих, вагітну жінку, госпіталізували медики в реанімацію. Правоохоронця затримали, а справу розслідує Державне бюро розслідувань у Львові, повідомляє ZAXID.NET.

Аварія сталася близько 19:00 25 березня на перехресті вулиць Мазепи та Львівської біля закладу McDonald’s. Зі слів очевидців, водій чорного Audi Q5, повертаючи праворуч, виїхав на червоний сигнал світлофора і зіштовхнувся з кількома зустрічними автомобілями марок Suzuki, Jaguar та Volkswagen.

Постраждалі в цій аварії розповіли ZAXID.NET, що водій, який спричинив ДТП, був дуже сильно п’яний. В автомобілі був сам. За їхніми словами, він не міг вийти з машини, а пізніше намагався завести свій автомобіль, щоб утекти, однак один із постраждалих чоловіків, водій Volkswagen забрав в нього ключі.

Зі слів очевидців найбільше в ДТП постраждала водійка Suzuki. Жінка на 33 тижні вагітності, її медики швидкої допомоги забрали в реанімацію тернопільської лікарні.

В ДБР Львова підтвердили ZAXID.NET, що за кермом автомобіля, який скоїв масштабну ДТП в Тернополі, перебував правоохоронець однієї із силових структур. З власних джерел відомо, що це діючий працівник Служби безпеки України. Наразі працівники ДБР розслідують обставини аварії.

«Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху – за ч. 1 ст. 286-1 КК України. Автомобіль, за кермом якого перебував працівник правоохоронного органу, проігнорувавши червоний сигнал світлофора, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з трьома автомобілями. За попередніми даними, правоохоронець був у стані алкогольного сп’яніння», – розповіла ZAXID.NET речниця ДБР Львова Тетяна Муравель. Наразі досудове розслідування триває. У винуватця аварії взяли зразки крові для проведення експертизи.

Додамо, що 25 березня працівники Служби безпеки України відзначаються своє професійне свято. До повномасштабного вторгнення в цей день відбувалися різноманітні урочистості. Однак, в час війни Росії з Україною від святкувань відмовилися.