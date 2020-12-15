Минулого тижня у лікарнях області, які надають допомогу хворим на COVID-19, працювала спеціальна комісія. Відтак у Козівській та Бережанській районних лікувальних закладах виявили проблеми з підведенням кисню до ліжок хворих на COVID-19.

Перевірка лікарень була зумовлена інцидентом на Львівщині, коли через відсутність світла в лікарні померли пацієнти підключені до ШВЛ. Окрім цього, на Тернопільщині два тижні тому в 5 районах Тернопільщини були проблеми з електропостачанням. На щастя, обійшлося без нещасних випадків. Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук додала, що ситуація з забезпеченням лікарень киснем на Тернопільщині задовільна. Лише в Козівській та Бережанській районній лікарні є проблеми з підключенням, але їх мають виправити в найближчий тиждень. Комісія зафіксувала інші незначні недопрацювання, але керівники лікувальних закладів пообіцяли їх усунути.

До усіх лікарень, які мають пацієнтів з COVID-19, повинен бути підключений кисень. А електрогенератори, у разі відключення світла, повинні забезпечувати безперебійну експлуатацію кисневих станцій та балонів. Як запевнила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, всі лікарні, які беруть участь у лікуванні коронавірусу, забезпечені на 80% ліжками з підключенням до кисню. А в резерві є ще близько тисячі ліжок. Наразі в області зайнято 33.4% ліжкомісць, відведених для хворих на COVID-19.