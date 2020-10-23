У Біблійному саду біля Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка відкрили оригінальну скульптурну композицію «Вознесіння Господнє». Приурочили подію VIІ Конгресу молодих дослідників релігії.

«Релігія в сучасній культурі» – конгрес під такою назвою зібрав релігієзнавців, духовенство та представників влади у педагогічному університеті. Усіх привітав ректор навчального закладу Богдан Буяк. «Радію, що маю нагоду вітати представників Ради церков Тернопільської області. Пам’ятник Біблії минулого року освятили представники п’ятнадцяти конфесій найбільших, які діють в нашій області. Символічним є теж продовження цієї традиції. Ми раді вітати на нашому святі представників церков, керівництва міста. Це важлива подія для нас, дякуємо, що приєдналися до нас».

Після відкриття та освячення композиції, студенти спільно зі священнослужителями здійснили символічне висадження дерева поблизу скульптури.