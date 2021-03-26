У п’ятницю на Тернопільщині стовпчики термометрів підвищуватимуться до п’ятнадцяти градусів тепла.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у краї обійдеться без опадів, протягом доби простежуватиметься мінлива хмарність, а вночі можливі невеликі заморозки.

Тенденція до підвищення температурних показників зберігатиметься і вихідними. А більш суттєве потепління передбачають наступного тижня.

«П’ятниця поступово даруватиме надію на більше тепло в Україні. Температура повітря протягом дня вже досягатиме +6+12 градусів, хоча найближчої ночі ще хаотично бігатимуть незначні “мінуси”. Вітер буде північного напрямку, але не сильний, максимум помірний. Значна частина території України опиниться у сухому повітрі – антициклон Margarethe витіснятиме фронти з циклоном подалі. У суботу-неділю потепліє ще на кілька градусів, у понеділок стовпчики термометрів трохи осядуть вниз, проте загалом наступний тиждень разом із найчудовішим квітнем вже явно нас порадує притомними градусами, очікується до +12+16 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, холоди поступово прощатимуться із нашим регіоном, на заміну їм прийде довгоочікуване весняне потепління.