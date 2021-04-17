Туман і заморозки: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні можливий густий туман і заморозки. На автошляхах видимість може знижуватися до 200 метрів, місцями можлива ожеледиця.

Неділя не обіцяє теплої погоди, – каже синоптик Наталка Діденко. А наступного тижня до краю нагряне черговий циклон з похолоданням.

“У західному регіоні вдень очікується +10 +14 градусів. Найближчої ночі в багатьох областях — заморозки! Неділя передбачається вологою та прохолодною. 20-22 квітня прийде в Україну черговий циклон на наші голови — побільшає опадів, вітру, буде холоднувато. Видно, атмосфера вирішила свіжою, м’яко кажучи, погодою змусити нас моторніше готуватися до Великодня”.

За попередніми прогнозами, розраховувати на тепло не варто і наступного тижня. У регіоні зберігатиметься мінлива, прохолодна погода з періодичними дощами.