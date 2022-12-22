Ціна перемоги: стало відомо про загибель ще одного юного Героя з Тернопільщини

Ціна нашої перемоги стає щораз вищою. Знову війна принесла сумну звістку на нашу землю.

Внаслідок вибуху під час виконання бойового завдання в Миколаєві загинув мешканець села Підгора Микола Шульковський, 2000 р. н. Юнак був матросом, навідником 137-го окремого батальйону морської піхоти.

У Теребовлянській міській раді висловили співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

“Сумуємо та підтримуємо Вас у важку годину скорботи. Нехай опіка Всевишнього та молитви полегшать гіркоту втрати. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях.

Вічна і світла пам’ять захисникові!

Вічна пам’ять тим, хто ціною власного життя та здоров’я захищають нашу державу від російського окупанта.

Герої не вмирають!”, – ідеться у повідомленні на сторінці міської ради.

Про зустріч домовини з тілом Миколи Шульковського та церемонію прощання з Героєм буде повідомлено згодом.