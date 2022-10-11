Три протоколи за три дні: у Тернополі будуть судити виродка, котрий ображав власного батька

За три дні поліцейські склали три адмінпротоколи на тернополянина за вчинення домашнього насильства. Потерпає від правопорушника його батько, з котрим він проживає в одній квартирі.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 74-річного жителя обласного центру про те, що син вчинив сварку та ображає його нецензурною лайкою. За вказаною адресою виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству.

Правоохоронці провели з кривдником профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій та винесли йому терміновий заборонний припис, згідно із яким він мав припинити спілкуватися з батьком. Також склали на нього адмінпротокол за ч. 2 ст. 173-2 (вчинення насильства в сім’ї) КУпАП. Проте тернополянин знехтував приписом і впродовж двох днів продовжував вчиняти домашнє насильство. Правоохоронці задокументували дані факти та склали на тернополянина ще два адмінпротоколи. Адміністративні матеріали поліцейські скерували до суду. У випадку, якщо чоловік продовжуватиме вчиняти насильство в сім’ї, буде вирішуватися питання про притягнення його до кримінальної відповідальності.

Як розповідає начальник мобільної групи з протидії домашньому насильству Галина Гуменюк, щодоби співробітники мобільної групи здійснюють 5-7 виїздів на повідомлення про домашнє насильство у Тернополі. Правоохоронці звертаються до тернополян: якщо ви стали жертвою домашнього знущання – не замовчуйте, звертайтеся до органів поліції за телефоном 102.