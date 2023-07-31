Підволочиські поліцейські встановлюють обставини пожежі, внаслідок якої згоріло три гектари посівів пшениці.

До співробітників відділення поліції №5 селища Підволочиськ надійшло звернення від жительки села Городниця Скалатської громади про те, що на території земельної ділянки, яка перебуває в оренді фермерського господарства, виникла пожежа. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, вогонь пошкодив приблизно три гектари посівів пшениці. На щастя, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, адже загалом площа посівів становить майже 100 гектарів. Внаслідок загорання травмування людей не сталося.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу – умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, що заподіяло шкоду у великих розмірах. У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз. Триває досудове розслідування.

Поліцейські звертаються до жителів області дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час жнив, адже сухе збіжжя і висока температура повітря – це завжди ризик виникнення пожежі у випадку необережного поводження з вогнем.