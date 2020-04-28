Погодження Кабміну відкрило голові Тернопільської ОДА шлях для призначення двох заступників – екс-порошенківця Олега Валова та заїзжого виборчого технолога Віктора Устенка.

Про Віктора Устенка та його перспективи ми вже розповідали. Його неформальна місія не зовсім пов’язана з державними функціями, а більше з політичними – організувати “слуг народу” на місцеві вибори.

Щодо Валова – справа прозаїчніша. Партнер по багатьох проекта екс-нардепа-порошенківця Тараса Юрика наразі виконує для Труша функції екскурсовода по владній вертикалі Тернопільщини. І треба відзначити, що одіозний представник старої влади добре чується в команді Труша. Йому вдалося втертися в довіру до рогатинських. Валов раніше мав “шапочне” знайомство з Трушем на грунті відвідин близького до Бережан рогатинського готелю-ресторану “Бельведер”, де господарював майбутній керівник Тернопільщини. Тепер мусить “відробляти” яскраві розповіді. І треба віддати належне, поки вдається. Фактично розрулена ситуація в обласній раді. Друзі Валова з БПП відмовилися від огульної критики Зе-адміністрації, а синхронні голосування за зміни до бюджету вказують на тверді домовленості та спільні інтереси. Лише радикал Яциковський, про якого всі підзабули після гучної поразки на виборах до парламенту, активно критикує адміністрацію Труша.

Також в області запустилися так любі Валову тендери на освоєння державних грошей. Щоправда, тут спритнику не дають розігнатися. Ці процеси взяв під контроль ще один кадр з Рогатина – Юрій Челядин, якому місцеві ЗМІ пророкують місце першого зама. Валову ж дістався контроль за дотриманням проектів добре знайомих йому партнерів по обласній раді. І це також непогано.

Нагадаємо, що два інших заступники, які Трушу дісталися у спадок від Сопеля, хоростківські кадри – Ігор Гайдук та Арсен Марчишак. Дивака-Марчишака на днях відправлять на посаду голови Чортківської РДА, а Ігоря Гайдука наразі залишають на місці займатися поточними справами. Треба віддати належне, що Гайдук – найбільш тямущий в теперішній Зе-команді. Хоча також, як і Валов, працював у вертикалі Порошенка, але перебрався в Тернопіль за протекцією “зеленого” Сопеля.

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