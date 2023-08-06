“Пережили важку ніч”: у небі над Тернопільщиною точилися повітряні бої

Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами і безпілотниками. Повітряні бої точилися і в небі над Тернопільщиною.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Він повідомив, що за ніч було знищено 30 ракет та 27 дронів.

“Ми пережили важку ніч.

Небесні бої тривали в тому числі й у повітряному просторі Тернопільщини та сусідніх областей.

Всього за ніч знищено 30 ракет та 27 ударних дронів.

Я хочу подякувати усім, хто захищає наше небо!

Сьогодні День Повітряних Сил України!

Ми пишаємось вами, надихаємось вашими бойовими успіхами і віримо у вас.

Тримайте наше небо.

Слава Повітряним Силам України!”, – написав Володимир Труш.