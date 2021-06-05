“Трохи нижче неба” – документальний фільм про захисників Донецького аеропорту презентували тернополянам. Показ присвятили сьомій річниці з початку боїв за Донецьке летовище.

Це документальна стрічка про чотирьох кіборгів з Тернопільщини, які обороняли Донецький аеропорт. Переглянути її прийшли студенти, школярі, представники громадських організацій. Факти, представлені у фільмі, для більшості глядачів були невідомими. Відтак вони сприйняли побачене емоційно.

“На показі були школярі, студенти і якщо чесно, я боявся, що не всі витримають. Посеред фільму кілька молодих людей вийшло із залу, не так вони уявляли фільми про війну. Згодом, я бачив сльози в людей, я чув добрі слова, значить, ми доброю дорогою ідемо і сіємо зерно правди. Як завжди, після фільму було цікаво поспілкуватися з людьми, почути їхні думки”, – зазначив співавтор фільму, військовий журналіст Михайло Ухман.

Фільм знімали добровольці російсько-української війни Михайло Ухман та Сергій Коновал. У документальній стрічці – спогади рідних, побратимів і друзів загиблих кіборгів Івана Вітишина, Ігоря Римара, Володимира Труха та В’ячеслава Мельника. Автори фільму працювали майже рік. У зніманні вони задіяли близько трьох десятків людей. На Тернопільщині фільм планують показати ще кілька разів.