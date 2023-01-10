Три автопригоди за один день зареєстрували поліцейські 9 січня. У всіх жертвами стали пішоходи-порушники.

У селі Криве Скалатської територіальної громади під колеса автомобіля Volkswagen Touran потрапив житель Скалата, 1945 року народження. Чоловік близько 6:55 переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Неосвітлена дорога, темний одяг та порушення правил дорожнього руху завершилися летально для пенсіонера. Від отриманих травм він загинув на місці ДТП.

Ще одну аварію з пішоходом зареєстрували працівники поліції у Кременці. 86-річний чоловік потрапив під колеса Volkswagen Passat, коли намагався перейти дорогу у забороненому місці. Потерпілого з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували у травматологічне відділення.

О 17:30 у Тернополі водій Hyundai Sonat на вулиці Микулинецькій збив перехожого. Черговою жертвою аварії знову став пенсіонер – тернополянин, 1953 року народження.

Чоловік вирішив перейти дорогу за межами пішохідного переходу. Порушення правил дорожнього руху стали причиною переломів та тілесних ушкоджень.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Дані факти внесені в ЄРДР згідно з частиною 1 та 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.

Поліцейські нагадують, що учасниками дорожнього руху є не лише водії, а й пасажири, пішоходи, велосипедисти. Проте часто пішоходи забувають про це і ставляться до питання безпеки дорожнього руху несерйозно. Наслідки такого відношення до правил дорожнього руху бувають незворотними та трагічними.

Пам’ятайте, що пішоходам заборонено виходити на проїзну частину, не переконавшись, що для нього і для інших учасників руху немає небезпеки. Крім цього, пішоходам заборонено зненацька вибігати на дорогу. Переходити проїжджу частину у недозволеному місці чи йти нею пішоходи також не можуть. Це може спровокувати дорожньо-транспортні пригоди.

Найчастіше причиною дорожньо-транспортних пригод стають необачність або поспіх учасників дорожнього руху. Тому і водіям, і пішоходам потрібно бути уважними та не ризикувати своїм життям та життям інших людей.