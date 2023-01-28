Обірвалося життя доцента кафедри анатомії людини Тернопільського медичного університету Михайла Васильовича Ющака.

Про непоправну втрату повідомили на сторінці навчального закладу.

“Ректорат, профком, працівники і студенти ТНМУ глибоко сумують з приводу трагічної смерті доцента кафедри анатомії людини ЮЩАКА Михайла Васильовича (31.05.1967 – 27.01.2023) та висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного”, – ідеться у зверненні адміністрації університету.

Панахида відбудеться у Будинку скорботи (вул. Микулинецька, 27) 28 січня 2023 року о 18:00. Похорон – 29 січня 2023 року у селі Вікно Гримайлівської селищної ради.