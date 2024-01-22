Нещасний випадок, який призвів до смерті, зареєстрували на Тернопільщині працівники поліції.

19 січня з криниці рятувальники дістали тіло 65-річної жительки Збаразької територіальної громади. Про дружину, яка ймовірно впала до колодязя, повідомив чоловік.

Заявник розповів, що дружина хворіла, а тому далеко ніколи не ходила. Вранці жінка вийшла з будинку і довго не поверталася. Він вирішив подивитися, де вона й біля криниці помітив її взуття. На місці події працювали слідчі Збаразького відділення поліції. За попередніми даними судово-медичного експерта, травми, несумісні із життям, жінка отримала, падаючи в криницю.

Працівники поліції внесли даний факт в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.