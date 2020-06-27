Двоє хлопців 14 і 17 років втопилися у водоймі села Дворіччя Теребовлянського району.

Юнаки родом із села Йосипівка. На ставку відпочивали у компанії ще двох неповнолітніх.

Трагедія сталася 25 червня близько восьмої години вечора. Хлопці приїхали до водойми на велосипедах із сусіднього села.

Як розповіли у поліції, жоден не вмів плавати.

«Зі слів товаришів, обоє хлопців стали спускатися по плитах, якими укріплено берег. Де була суха поверхня, їм вдавалося втримувати рівновагу, а далі посковзнулися і опинилися у ставку. Оскільки ніхто не вмів плавати, хлопці не змогли самостійно вибратися з води, а 17-річна дівчина та 13-річний школяр, що залишилися на березі, не мали змоги допомогти їм врятуватися».

Правоохоронці наголошують: плавати дозволено лише у спеціально відведених місцях, де працюють рятувальні пости. Батьків просять стежити за дітьми та не дозволяти їм самостійно перебувати на водоймі без супроводу дорослих.

Софія Романська