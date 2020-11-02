Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук повідомила у мережі Фейсбук, що захворіла на COVID-19.

Вона зазначила, що через високі ризики тестувалася щодо коронавірусу щодня. Хворобу підтвердили 1 листопада.

Оксана Чайчук запевнила, що дотримувалася усіх санітарно-епідемічних вимог, відтак особам, з якими вона контактувала зараження не загрожує.

“У відповідності до своєї професійної діяльності, доводилось перебувати на різних територіях як Тернопільської області, так і України. Обов’язок лікаря – надавати допомогу не тільки хворим, а й пацієнтам з підозрою на хворобу. Дотримання заходів безпеки – мій професійний обов’язок. Тому, всім, хто зі мною зустрічався на минулому тижні не загрожує нічого. Наразі знаходжуся вдома, на амбулаторному лікуванні. Умови для дотримання самоізоляції є. Працюю дистанційно. Ще раз звертаюся до всіх жителів Тернопільщини. Епідситуація в нашій області непроста, складна і напружена! Дотримуйтесь заходів безпеки, які рекомендують медики, обов’язково користуйтесь масками, деззасобами, дотримуйтесь правил особистої гігієни, уникайте місць масового скупчення населення! Бережіть себе, своїх рідних і близьких! Залишайтеся здоровими!”.

Нагадаємо, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на Тернопільщині перевищила двадцять тисяч. Наразі продовжує хворіти понад п’ять тисяч жителів краю.