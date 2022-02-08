Тернопільський спортсмен Тарас Радь увійшов до складу національної збірної команди України, яка виступатиме на ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 2022 року у Пекіні. Відбудуться вони у Китайській Народній Республіці 4-13 березня.

Наказ про склад національної збірної команди України видали у Міністерстві молоді та спорту України другого лютого.

Наш земляк на Паралімпійських іграх виступатиме у лижних перегонах та біатлоні. Саме у цих видах він показав чудові результати під час різноманітних міжнародних змагань. Так, тільки за два місяці цього року спортсмен виграв чотири золоті, дві срібні та одну бронзову медалі. На чемпіонаті Світу із зимових видів спорту у Норвегії виборов золоту медаль у лижній змішаній мікс естафеті, срібну медаль у біатлоні на середній дистанції у 10 кілометрів та бронзову у біатлоні-спринт на дистанції 6 кілометрів. На Кубку світу із зимових видів спорту у Швеції Тарас Радь став першим у лижних перегонах, естафеті з біатлону та індивідуальній гонці на 18 кілометрів в біатлоні і другим у біатлоні (спринт).

Нагадаємо, що Тарас Радь – майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, вихованець ДЮСШІ «Інваспорт», студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тренер спортсмена – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України Віктор Федорчак.