Тернопільський спортсмен Едуард Стрільчук повернувся з Всеукраїнського чемпіонату з греко-римської боротьби. Змагання проходили у Києві, їх присвятили пам’яті Заслуженого тренера України Леоніда Гаріяна.

Всеукраїнський турнір зібрав понад 130 спортсменів з різних регіонів України. Також були учасники з Естонії та Литви. Юні борці змагалися у різних вагових категоріях. Наш земляк, вихованець «КДЮСШ з греко-римської боротьби» Едуард Стрільчук виборов “золото”. Хлопець — студент Західноукраїнського національного університету. Він переміг у ваговій категорії 60 кілограмів.

Як розповів тренер Андрій Телебан, юнак надзвичайно наполегливий, а також має добрі природні задатки. Відтак дитячо-юнацька спортивна школа Тернополя покладає на нього великі надії. Попереду у юнака змагання міжнародного рівня.

Тернопільський спортсмен Едуард Стрільчук повернувся з Всеукраїнського чемпіонату з греко-римської боротьби. Змагання проходили у Києві, їх присвятили пам’яті Заслуженого тренера України Леоніда Гаріяна.

Всеукраїнський турнір зібрав понад 130 спортсменів з різних регіонів України. Також були учасники з Естонії та Литви. Юні борці змагалися у різних вагових категоріях. Наш земляк, вихованець «КДЮСШ з греко-римської боротьби» Едуард Стрільчук виборов “золото”. Хлопець — студент Західноукраїнського національного університету. Він переміг у ваговій категорії 60 кілограмів. Як розповів тренер Андрій Телебан, юнак надзвичайно наполегливий, а також має добрі природні задатки. Відтак дитячо-юнацька спортивна школа Тернополя покладає на нього великі надії. Попереду у юнака змагання міжнародного рівня.