Впродовж кількох місяців житель Тернополя використовував власне помешкання, як наркопритон. До нього щодня приходили “в гості” невідомі й вживали там наркотики та інші заборонені речовини.

Квартира знаходилася в багатоповерхівці на вулиці Захисників України. Про підозрілих гостей та неприємний запах в під’їзді сусіди повідомили на лінію “102”.

У ході санкціонованого обшуку у квартирі оперативники виявили наркотичні речовини та прилади для їх вживання.

Господар каже, що за оренду квартири грошей не брав, а приймав невідомих “за дякую”.

У скоєному він зізнався. Вирішується питання про оголошення 33-річному тернополянину підозри відповідно до частини 2 статті 317 ККУ (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.