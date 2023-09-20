Житель Тернополя, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, помітно нервував та запропонував поліцейським хабар, аби його відпустили.

Під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції відділення №1 м. Тернопіль поблизу села Біла зупинили водія мікроавтобуса за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів керманич, житель Тернополя, поводився підозріло та запропонував поліцейським 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. Причина стала зрозумілою – в салоні буса він перевозив продукцію, на яку не мав жодних документів.

Поліцейські вилучили понад 1600 літрів спирту та 800 пачок сигарет без марок акцизного збору. Речові докази направлено на експертизу. Правоохоронці встановлюють звідки чоловік взяв продукцію та куди її збував.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 1 ст. 240 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.