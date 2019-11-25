Відкритий чемпіонат у Швеції зібрав спортсменів з різних країн світу. Тернополянин Дмитро Підручний фінішував першим, випередивши найближчого суперника на 28 секунд.

Разом із Дмитром змагалося сорок інших спортсменів, дев’ятеро з них – українці. Дмитро Підручний першим перетнув фінішну лінію, показавши час у 22:51,3. При цьому наш земляк не зробив жодного промаху під час стрільби, – повідомляють організатори змагань. Другим фінішував швейцарець Бенджамін Вегер (23.19,2). Ще один швейцарець Маріо Дольдер з результатом 23.51,7 став третім. «Дмитро Підручний показав хорошу швидкість на лижні, відтак він зміг пройти на фініш першим, випередивши найближчого конкурента на 28 секунд. До першої десятки потрапив ще один українець – Богдан Цимбал, який зайняв дев’яте місце. Щодо решти українців, то Артем Тищенко фінішував 16-им, Віталій Труш 17-им, Антон Дудченко 20-им, Тарас Лесюк 24-им, Артем Прима 25-им, Руслан Бригадір 32-им».

Отже, український біатлоніст Дмитро Підручний став переможцем у спринті на відкритому чемпіонаті Швеції і цим допоміг здобути золоту медаль для української збірної.

Софія Романська