В Україні від початку цього року відновили програму «Теплих кредитів». Їх оформляють і для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Відшкодування від держави становить 35%.

У Тернополі завдяки програмі «Теплі кредити» два ОСББ встановлює енергозберігаючі вікна.

Як розповів голова ГО «Рада голів ОСББ міста Тернополя» Сергій Лупак, співвласники очікують відшкодування у сумі – 42%.

«Монтуємо по ОСББ “Чалдаєва 13”, першу партію енергозберігаючих дверей в місцях загального користування за кредитні кошти по програмі “Теплі кредити”. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків на Чалдаєва 13 та 17 підписали кредитні договори із Укргазбанк на 117 тис кожен за програмою ” Теплі кредити”. Очікувана сума відшкодування від держави становитиме 42%. Процентна ставка 18% річних, із них 12% повертає ОДА. За кредитні кошти буде проведено заміну дверей в місцях загального та спільного користування. Співвласники дбають про своє житло».

Додамо, в урядовій програмі «Теплі кредити» беруть участь «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк». Скористатися програмою можуть звичайні мешканці та ОСББ. Таким чином можна придбати твердопаливні котли, енергозберігаючі вікна, провести інші заходи з енергозбереження.

Софія Романська