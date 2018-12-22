Тернополянці на голову впала брила снігу

22/12/2018 Розмір тексту:

Через відлигу у Тернополі з дахів будинків скочуються брили снігу. Аналогічні погодні умови спостерігатимуться і далі, – попереджають метеорологи. Відтак жителів міста просять бути обережними, рекомендують не ходити попід дахами.

Тернополянка Аліна Ярмакова повідомила у соцмережі Фейсбук, що на вулиці Руській на неї впала величезна брила снігу.

«Будьте обережні. З даху на вулиці Руській брила снігу 50 на 50 см впала на мене. Добре, що це оминуло дитину, яка йшла з іншого боку». Жінка просить комунальних служб звернути увагу на цю проблему, а тернополянам рекомендує не ходити під дахами будинків.

Небезпечні для жителів міста і бурульки. Відтак міські комунальники вже почали збивати їх.

А тим часом метеорологи і далі передбачають несприятливі погодні умови. За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники вдень коливатимуться від незначного мінуса до незначного плюса. Через такі перепади можлива ожеледиця, а також утворюватимуться бурульки, не обійдеться і без зсувів снігу чи обламування гілок.

Софія Романська