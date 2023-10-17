Тернополянка втратила майже 60 тисяч гривень після кількох дзвінків з невідомих номерів

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернулася жителька обласного центру.

Жінка повідомила, що стала жертвою шахрая, котрий, назвавшись оператором мобільного зв’язку, викрав з її банківської картки понад 50 тисяч гривень, ще й оформив від її імені позику в кредитній спілці на 8 000 гривень.

Зі слів потерпілої, напередодні їй декілька разів телефонували з невідомих номерів, відтак картка мобільного оператора виявилася заблокованою. Як встановили поліцейські, це було зроблено невідомими особами, котрі таким чином отримали доступ до мобільного банкінгу потерпілої і без проблем зняли кошти з її рахунку та оформили позику.

Поліцейські закликають громадян у котрих до мобільних номерів прив’язані банківські картки, обов’язково перейти на контрактну форму обслуговування. Шахраї не матимуть можливості заблокувати такі сім-картки і тим більше відновити їх. Адже така процедура здійснюється лише особисто власником за пред’явлення документа, що посвідчує особу.