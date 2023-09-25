До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 28-річної жительки обласного центру про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима.

Зі слів жінки, в одній з соцмереж вона знайшла оголошення про додатковий дохід. Перейшла за посиланням та у месенджері почала переписуватися з менеджером. Їй запропонували вкласти гроші в одну справу і потім отримати відсотки. Тернополянку зацікавила пропозиція і вона вирішила інвестувати свої кошти – перерахувала на рахунок незнайомців майже 32 тисячі гривень. Проте прибутку не отримала і свої гроші втратила. «Роботодавець» більше на зв’язок не виходив.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними і ретельно перевіряти інформацію перед тим, як перераховувати кошти. Не довіряйте випадковим людям, сумнівним оголошенням на різних сайтах. При пошуку роботи надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням. Не вірте в обіцянки захмарних прибутків: ніхто не буде платити великі відсотки.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте на лінію «102».