Мистецькі розмови «Про час і нас» пройдуть у Тернополі 18 липня.

До участі у спілкуванні жителів міста запрошують троє учасників і кураторка Міжнародної програми мистецької резиденції імені Назарія Войтовича. Це буде чудова нагода познайомитись з творчістю молодих українських митців, котрі стали переможцями конкурсу на участь у програмі і протягом липня працюють у резиденції в Травневому над власними проектами.

– Участь у розмові візьмуть троє молодих митців та кураторка програми, – розповіла Олександра Стопник, комунікаційний менеджер. – Катерина Кобилянська – мисткиня, яка працює з темами щирості та філософських роздумів над людським буттям у часі та просторі, основний медіум – абстрактний живопис, звукові та аудіальні практики. Роксолана Угринюк – перформерка, працює над темами поведінкових традицій, травм та руйнацій суспільства та особистості, основні медіуми – перформенс, інсталяція, відео-арт та ленд-арт. Богдан Свиридов – художник-концептуаліст, працює з темами цінності, експертності, моделювання майбутнього, основні медіуми – нефігуративний живопис. Усі митці у цій програмі експериментують з новими матеріалами, створюють нові проекти опираючись на локальний контекст. Людмила Ничай – кураторка програми та менеджерка Мистецької резиденції імені Назарія Войтовича, опікується проектом протягом 3-х років. Вона є організатором виставок: «Байка про свободу» (Збаразький Замок), «Values in the Way| Дорогоцінності» (Збаразький Замок, Цеглина Арт Київ, LITE-HAUS Берлін), «Inside/Outside» (Port Creative Hub, Київ), «Ревіталізація» (БункерМуз, Тернопіль).

Свої проекти, створені під час перебування у Травневому, молоді митці презентують наприкінці липня у Тернополі. А наразі запрошують 18 липня на 19.00 у галерею «Бункермуз» на розмову «Про час і нас».

Ольга Трач