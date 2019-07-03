У мистецькій резиденції імені Назарія Войтовича стартувала перша міжнародна програма мистецьких обмінів для молодих митців.

Упродовж липня тут творитимуть четверо молодих людей: троє українців та німкеня. Реалізовується програма завдяки підтримці Українського Культурно Фонду та німецького «Schafhof – European Center for Art Upper».

– Молоді митці, які працюють з сучасним мистецтвом презентують свою творчість, поділяться досвідом роботи з перформенсом, інсталяцією, сучасним живописом, графікою, фотографією та експериментами з цими медіумами, – розповіла Олександра Стопник, комунікаційний менеджер резиденції. – Переможцями першої програми стали Роксолана Угринюк зі Львова, Богдан Свиридов з Черкас, Катерина Кобилянська з Києва та Ангела Гейсенхофер з Мюнхена. У кожного з них своя надзвичайно захоплива мистецька практика, але кожен з них працює над пізнанням людини та її ролі у соціумі у взаємозв’язках.

Міжнародна програма мистецьких програм резиденцій для молодих митців – проект, що заснований на базі Мистецької резиденції імені Назарія Войтовича (NVAIR) і покликаний розвивати мережу міжнародного партнерства інституцій для розвитку можливостей для українських молодих митців отримувати досвід роботи у міжнародних проектах та формувати позитивного іміджу українського мистецтва та України вцілому за кордоном.

Команда проекту запрошує усіх бажаючих на зустріч з першими учасниками Міжнародної програми – митцями з України та Німеччини, які з 1 по 30 липня будуть резидентами програми. Відбудеться вона 4 липня о 18.30 у Мистецькій резиденції імені Назарія Войтовича, що на вулиці Дружби, 70А у селі Травневе, Збаразького району.

Ольга Трач