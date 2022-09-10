Сильні дощі та грози пройдуть цими днями на Тернопільщині. Окрім цього, за прогнозами синоптиків, регіон огорнуть густі тумани, які створюватимуть небезпечні ситуації на автошляхах.

Погоду у західному регіону зумовлюватиме циклон з атмосферними фронтами. Він сприятиме опадам і посиленню вітру.

«Задощило, похолоднішало, посилився вітер. Дощі 11-го вересня втримаються в більшості областей України, зокрема, завтра волога погода очікується у західних областях. Місцями можливі сильні дощі! Вітер південно-східний, у західній частині – північно-західний, завтра ще залишатиметься із сильними поривами. Температура повітря розподілиться цікаво й строкато: переважно вдень +16 +20 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

В обласному гідрометеоцентрі прогнозують погіршення видимості: на дорогах можливий туман 200-500 метрів. За попередніми прогнозами, стабілізується погода 13-14 вересня. Тоді очікується потепління. Також попереду – бабине літо.