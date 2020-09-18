На Тернопільщині кардинально змінилася погода. Атмосферний фронт, який вже сягнув західного регіону, сприяє зниженню температурних показників.

Відтак стовпчики термометрів коливатимуться від 12 до 17 градусів тепла, а вночі температура повітря опускатиметься до чотирьох градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, по області та у Тернополі зберігатиметься мінлива хмарність. Вдень обійдеться без опадів, вітер північно-західний 9 – 14 м/с. Температура вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 12 – 17 тепла. Тенденції до похолодання зберігатимуться.

За попередніми прогнозами синоптика Наталки Діденко, місцями у регіоні атмосферний фронт зумовлюватиме дощі та грози, а також ймовірний рвучкий вітер.

«Перед фронтом Україна – серед сонечка, ясна погода. Вздовж фронту, зрозуміло, хмарність й опади. За фронтом, у тилу – стільниковоподібні хмарки, цяточки такі, холодне повітря».

Отже, у нашому краї синоптики передбачають хвилю похолодання. Низькі температурні показники спостерігатимуться і вихідними.

Софія Романська