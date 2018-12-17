Тернопільщину далі засипатиме снігом

17/12/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині далі передбачають снігопади. Через вплив атмосферних фронтів у західному регіоні зберігатимуться складні погодні умови, – попереджають метеорологи. По всій території регіону можливі снігопади, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Через снігопади і заморозки на Тернопільщині очікують суттєве збільшення снігового покриву. Відтак цього тижня в області зима лютуватиме по-серйозному.

«У зв’язку з впливом атмосферних фронтів від циклону з центром над Балканським півостровом, по території Тернопільщини 17 -18 грудня збережуться складні погодні умови:

17 грудня часом сніг, вночі місцями сильний. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. 18 грудня вночі та вранці також можливий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Очікується приріст снігового покриву», – розповідає метеоролог Оксана Софінська.

Загалом упродовж тижня на Тернопільщині передбачають прохолодну погоду зі снігопадами та морозами. Стовпчики термометрів знижуватимуться місцями до десяти градусів морозу.

Софія Романська