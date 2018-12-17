Тернопільщину далі засипатиме снігом
На Тернопільщині далі передбачають снігопади. Через вплив атмосферних фронтів у західному регіоні зберігатимуться складні погодні умови, – попереджають метеорологи. По всій території регіону можливі снігопади, на дорогах утворюватиметься ожеледиця.
Через снігопади і заморозки на Тернопільщині очікують суттєве збільшення снігового покриву. Відтак цього тижня в області зима лютуватиме по-серйозному.
«У зв’язку з впливом атмосферних фронтів від циклону з центром над Балканським півостровом, по території Тернопільщини 17 -18 грудня збережуться складні погодні умови:
17 грудня часом сніг, вночі місцями сильний. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. 18 грудня вночі та вранці також можливий сніг. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Очікується приріст снігового покриву», – розповідає метеоролог Оксана Софінська.
Загалом упродовж тижня на Тернопільщині передбачають прохолодну погоду зі снігопадами та морозами. Стовпчики термометрів знижуватимуться місцями до десяти градусів морозу.
Софія Романська
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