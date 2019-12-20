Небезпечні метеорологічні явища передбачають упродовж доби на Тернопільщині.

Через туман в регіоні суттєво погіршуватиметься видимість, а також ймовірна ожеледиця та сильний вітер. Відтак по області оголосили перший рівень небезпечності.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, складні погодні умови зберігатимуться упродовж вихідних. Втім, у неділю слід чекати чергової порції тепла.

«Упродовж доби спостерігатиметься туман видимістю 200-500 метрів. Вночі та вранці на дорогах ймовірна ожеледиця. Вдень місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с».

У неділю, 22-го грудня – день зимового сонцестояння, тобто далі дні поступово збільшуватимуться. Також до України знову повернеться тепло.

«22 грудня – початок астрономічної зими, але вже ось-ось поворот на весну! У неділю очікується знову підвищення температури повітря. Український клімат, помірно-континентальний – один з найсприятливіших. Хоча наші люди постійно ним незадоволені, але вони часто чимось незадоволені. Атмосфера, на щастя, зайнята своїми справами і не дуже прислухається до цієї синоптичної охлократії», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Впродовж доби на Тернопільщині передбачають +5 +10 градусів вище нуля. Повернення тепла супроводжуватиметься дощами. Найбільш ймовірні опади у неділю.

Софія Романська