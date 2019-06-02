Клімат західної України зазнав змін, – констатують метеорологи. В регіоні й надалі прогнозують часті зливові дощі. Відтак місцеві господарники готуються жити в нових погодних умовах.

З обласного бюджету виділено близько двох мільйонів гривень на попередження негативного впливу стихії, – зазначив заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області Ярослав Вівчарук. Затверджено програму розвитку водного господарства, реалізація якої має попередити підтоплення.

«Ми повинні бути готовими до змін у кліматичних умовах в нашому регіоні. Зміни клімату відбуваються у світі, а зокрема і в нашому регіоні. Прогнозуються локальні зміни погоди, йдеться про випадання зливових дощів. Відтак ще минулого року були внесені зміни до програми розвитку водного господарства, де передбачені кошти для попередження та захист від шкідливої дій вод. Щороку на здійснення природоохоронних заходів виділяється близько двох мільйонів гривень. Кошти використовуються для попередження негативного впливу погодних умов», – додав Ярослав Вівчарук.

Додамо, через сильні дощі в окремих районах Тернопільщини постала проблема з питною водою. Зокрема, вода в криницях деяких домогосподарств Підгаєцького, Козівського та Бережанського районів стала небезпечною. Вирішення проблеми з питною водою бачать у встановленні централізованого водопостачання.

Втім, від сильних дощів є і позитиви, – кажуть фахівці. Оскільки в результаті частих опадів підвищується рівень підземних вод, що захищає водні об’єкти від висихання.

Софія Романська