Тернопільщина отримала автомобіль для транспортування вакцин від Дитячого фонду ООН.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, автівкою безпечно доставлятимуть вакцини у будь-які куточки краю.

Автомобіль оснащений спеціальним холодильним обладнанням з об’ємом для транспортування вакцин 4 куб. м за температурного режиму +2…+8 С˙, що дозволить доставляти необхідний запас медпрепаратів до будь-якого закладу охорону здоров’я в межах Тернопільської області.

«Тернопільський обласний центр контролю профілактики хвороб МОЗ України отримав від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) автомобіль-рефрижератор для транспортування вакцин. Такі автомобілі — це велика підтримка для нас. Це дозволить доставляти необхідний запас вакцин до будь-якого закладу охорону здоров’я в межах Тернопільської області і зробити вакцинацію ще більш доступною», – зазначила Оксана Чайчук.

Автомобіль застосовуватимуть для транспортування вакцин до віддалених пунктів Тернопільщини.