Тернопільщина отримала автомобіль для транспортування вакцин від Дитячого фонду ООН.
Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, автівкою безпечно доставлятимуть вакцини у будь-які куточки краю.
Автомобіль оснащений спеціальним холодильним обладнанням з об’ємом для транспортування вакцин 4 куб. м за температурного режиму +2…+8 С˙, що дозволить доставляти необхідний запас медпрепаратів до будь-якого закладу охорону здоров’я в межах Тернопільської області.
«Тернопільський обласний центр контролю профілактики хвороб МОЗ України отримав від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) автомобіль-рефрижератор для транспортування вакцин. Такі автомобілі — це велика підтримка для нас. Це дозволить доставляти необхідний запас вакцин до будь-якого закладу охорону здоров’я в межах Тернопільської області і зробити вакцинацію ще більш доступною», – зазначила Оксана Чайчук.
Автомобіль застосовуватимуть для транспортування вакцин до віддалених пунктів Тернопільщини.