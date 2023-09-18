Програму шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН реалізують на Тернопільщині. Вона полягає в тому, що органам місцевого самоврядування відшкодовують 30% вартості харчування учнів перших-четвертих класів.

У цьому пілотному проекті бере участь 33 школи. Всього з області на цю програму було подано більше 400 заявок.

– З першого вересня у нас стартував новий пілотний проект, який запроваджений Всесвітньою продовольчою програмою ООН, що дає нам можливість частково відшкодовувати фінансування на харчування дітей 1-4 класів, – розповіла Ольга Хома, директор департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА. – Це стосується закладів, які безпосередньо надають гаряче харчування. В області було вибрано спочатку 32 школи, потім додалася ще перша школа у Кременці. Заклади освіти відбирали за анкетуванням. Враховувалася не тільки кількість учнів, кошти, які виділяють місцеві органи влади чи батьки, а й наскільки відповідальні керівництво та кухарі школи. До цієї програми також доєднується ЮНІСЕФ, яка згодом буде здійснювати моніторинг цих закладів освіти і частково допомагатиме з покращенням харчоблоків. Ця програма відшкодовує 30% від вартості харчування того чи іншого учня. Є різні заклади – першого ступеня і перших-третіх ступенів, з різною кількістю учнів у перших-четвертих класах. Наприклад, у Золотослобідській гімназії навчається 27 учнів, а в Почаївській загальноосвітній школі 1- 3 ступенів – 545 учнів. На прикладі цього проекту ми побачимо не тільки відповідальність місцевої влади, керівництва закладів освіти до харчування дітей, але й наскільки добре може цей пілот впроваджуватися у малих і великих школах. Для батьків цей проект дасть можливість зменшити бюджет на харчування дітей, а для керівників закладів освіти – відповідальніше ставитися до формування меню та якості страв.

Для пільгових категорій учнів безкоштовне харчування зберігається, оскільки його фінансують місцеві органи влади. Але їхнє фінансування буде зменшено за рахунок того, що продовольча програма відшкодовуватиме 30% від вартості харчування учня з пільгової категорії. Перше відшкодування надійде у жовтні, тобто після місяця харчування та звітування.