В області запрацював Гуманітарний штаб Тернопільщини. Створений він для допомоги людям, які прибувають до нас з міст, де ведуться бойові дії.

Питаннями поселення біженців займають працівники облдержадміністрації, облради та міської ради. Керівники області та міста також просять зголошуватися жителів області, які мають можливість прийняти біженців. З усіх питань щодо цього можна телефонувати за номером 063 180 38 83 – для області та 098 174 77 41 – для міста. Понад 50 внутрішньо переміщених осіб готові прийняти БФ «Карітас» та БФ «Світло реформації». Також у приміщенні Тернопільського міського центру соціального обслуговування населення триває збір необхідних продуктів для переселенців: карімати, надувні матраци, продукти харчування, одяг, засоби гігієни та індивідуального захисту.

Медичні заклади міста та область готові приймати поранених. Для цього визначено шість лікарень, які працюватимуть, як госпіталі.

– Перша і друга міські лікарні будуть приймати поранених, – повідомив Сергій Надал, міський голова. – Третя лікарня буде приймати всіх хворих на коронавірус та інші інфекційні хвороби. Ми додатково профінансували на мільйон 650 тисяч гривень для закупівлі необхідних препаратів і медзасобів для поранених. Пологові працюють у звичному режимі, передбачені заходи безпеки та евакуації у випадку надзвичайних ситуацій.

Задля додаткової безпеки після 21.00 у місті вимикатимуть все зовнішнє освітлення. У ніч на 25 лютого було вимкнене зовнішнє освітлення та освітлення комунальних доріг. Міський голова звертається до всіх власників магазинів, готелів, АЗС, банків, будівельних компаній та інших суб’єктів господарювання з проханням після 21.00 вимикати все зовнішнє освітлення їхніх об’єктів.

Під час брифінгу ради оборони Тернопільської області міський голова Сергій Надал також повідомив, що усі блокпости при в’їзді у місто переведені у режим бойового об’єкта, який буде готовий до прийняття будь-яку атаку.