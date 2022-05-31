Тернопільський став очищують водоростями хлорела.

Про це повідомив директор підприємства «Об’єднання парків, культури та відпочинку» Микола Ткач. Їх розсіюють у тих місцях, де найбільше застоюється вода.

Хлорела – протеїн, який синтезує вуглеводи та целюлозу. Ці водорості мають бактерицидні властивості.

«Ці властивості зумовлені вмістом антибіотика хлороліна. Її застосовують як профілактичний засіб для риб, які мають якісь захворювання, викликані патогенними організмами при порушеннях обміну речовин у риб. Знищення патогенної мікрофлори у водному середовищі сприяє зменшенню захворювань гідробіонтів. Використовуються водорості, як їжа для риб, а також для вирощування живих кормів, які споживають мальки», – розповів директор підприємства «Цукорпромводоналадка» Василь Дуда.

У Тернопільській громаді закупили 300 кілограмів водоростей. Їх розсіюватимуть на водоймі у кілька етапів. Це сприятиме очищенню ставу та захистить рибу від хвороб.