На черговій сесії Тернопільської міської ради були внесені зміни до бюджету м. Тернополя (громади) на 2019 рік.

Як пояснив міський голова Сергій Надал, за рахунок збільшення дохідної частини бюджету та перерозподілу бюджетних асигнувань додаткові кошти направлено на утримання закладів освіти, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства.

«На ремонти закладів освіти та придбання обладнання додатково спрямовано понад 3,5 млн грн, а понад 8 млн грн – на виплату зарплати педагогічним працівникам шкіл та ПТУ, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Додатково спрямовано понад 2,4 млн грн на ремонт спорткомплексу на вул. Братів Бойчуків, 4а, на капітальний ремонт басейну ФЗК та інших потреб сфери спорту. Галузі охорони здоров’я та культури додатково виділено понад 1 млн грн кожному. Також кошти спрямовано на сферу житлово-комунального господарства – на ремонт дощової каналізації, на поточний ремонт та утримання доріг, міжквартальних проїздів тощо».

До слова, управління транспорту отримало кошти на компенсацію перевезення пільговиків та на фінансову підтримку КП «Тернопільелектротранс».