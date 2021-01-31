Справжні зимові вихідні влаштували у Тернополі для юнаків і дівчат з проекту “Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю”, який організовує благодійний фонд “Карітас”. Дітлахи змагалися у швидкісному спуску на сноутюбах.

Завдяки волонтерам, благодійникам і меценатам, діти із малозабезпечених родин мають активне дозвілля. Як розповіли організатори проекту “Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю”, протягом тижня для малечі у Тернополі влаштували чимало розваг.

“Нарешті надворі зима зі снігом і ми намагаємось разом з дітьми якнайцікавіше організувати активне дозвілля на вулиці. Беззаперечною підтримкою виступають благодійники та волонтери, котрі сприяють нам у цьому. Минув лише тиждень після локдауну, а ми вже встигли покататися на ковзанах та атракціонах на “Файному зимовому містечку”, відвідати найбільший Різдвяний вертеп в Україні, що знаходиться у Церкві Св. Ап. Петра а також позмагатися у швидкісному спуску на сноутюбах в Savich-Parkу. Спільними зусиллями ми змогли запропонувати дітям активне, радісне, а головне корисне та цікаве дозвілля”.

Додамо, зустрічі у Центрі для дітей та молоді тривають. Долучитися до проведення занять можуть всі охочі.